Prémios "The Best": Klopp é o treinador do ano e Lucy Bronze a jogadora

A FIFA atribuiu, esta quinta-feira, prémios na cerimónia do "The Best" em 11 categorias. Para além da eleição do polaco Robert Lewandowski, do Bayern Munique, a inglesa Lucy Bronze venceu o prémio de melhor futebolista feminina do ano e o alemão Jurgen Klopp foi votado o melhor treinador de 2020.

O técnico alemão conduziu os "reds" à conquista da Premier League na época 2019/2020, título que já lhes fugia há 30 anos.

No futebol feminino, a defesa inglesa Lucy Bronze, de 29 anos, que se transferiu esta temporada do Lyon para o Manchester City, foi eleita "Jogadora do Ano", enquanto a selecionadora holandesa Sarina Wiegman recebeu o prémio "The Best" para "Treinadora/Treinador do Ano".

O alemão Manuel Neuer, do Bayern de Munique foi eleito o "Melhor Guarda-redes do Ano", galardão entregue à francesa Sarah Bouhaddi, do Lyon, em femininos.

O prémio Puskas foi entregue ao sul-coreano Heung-Min Son, do Tottenham.

O italiano Mattia Agnese, do Ospedaletti, recebeu o prémio "fair-play" por ter salvo a vida de um adversário num jogo a 25 de janeiro. O jovem, então com 17 aos, apercebeu-se que Matteo Brineo, do Cairese, caiu inanimado no relvado e prestou-lhe os primeiros socorros até à chegada da assistência médica.

O brasileiro Marivaldo Francisco da Silva foi distinguido com o "Prémio Adepto FIFA".

Eis todos os prémios atribuídos na cerimónia do "The Best" pela FIFA:

Jogador do Ano The Best FIFA: Robert Lewandowski (Polónia, Bayern Munique)

Jogadora do Ano The Best FIFA: Lucy Bronze (Inglaterra, Lyon e Manchester City)

Treinadora/Treinador do Ano The Best FIFA Futebol Feminino: Sarina Wiegman (Holanda, selecionadora holandesa)

Treinador do Ano The Best FIFA Futebol Masculino: Jurgen Klopp (Alemanha, Liverpool)

Guarda-redes Feminina do Ano The Best FIFA: .Sarah Bouhaddi (França, Lyon)

Guarda-redes Masculino do Ano The Best FIFA: Manuel Neuer (Alemanha, Bayern de Munique)

11 Mundial Feminino FIFA FIFPRO: Endler; Bronze, Renard, Bright; Heath, Boquete, Bonansea e Rapinoe; Cascarino, Miedema e Harder

11 Mundial Masculino FIFA FIFPRO: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dick, Sérgio Ramos e Davies; Kimmich, De Bruyne e Thiago Alcântara; Lionel Messi, Robert Lewandowski e Cristiano Ronaldo

Prémio Fair-play FIFA: Mattia Agnese (Itália, Ospedaletti)

Prémio Puskas FIFA: Heung-Min Son (Coreia do Sul, Tottenham)

Prémio Adepto FIFA: Marivaldo Francisco da Silva (Brasil)