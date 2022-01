Prendas do Vizela chegam com a eficácia de Kiko e Cassiano

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 21:06 Facebook

Minhotos do Vizela celebram 83 anos de vida a sorrir. Belenenses SAD, de Filipe Cândido, ainda mais última classificada.

Um dia após ter celebrado o 83.º aniversário, com direito a bolo e ao respetivo cântico de parabéns, os vizelenses assinalaram a data e a entrada no novo ano com uma vitória diante o Belenenses SAD, por 2-0, em jogo em atraso da 13.ª jornada da Liga. Os minhotos igualaram o Boavista no 11.º lugar, deixando o Belenenses SAD cada vez mais sozinho no último posto, embora ainda com um jogo a menos.

Ao golo de Kiko Bondoso, após combinação com Zohi, o Belenenses SAD respondeu de forma audaz na procura do golo, mas Pedro Silva brilhou na baliza. Primeiro, quando a sua equipa vencia pela margem mínima e, mais tarde, já depois de Cassiano ter ampliado o marcador, na conversão de uma grande penalidade.

Após o descanso, já com Safira em campo, o brasileiro apareceu isolado, mas prevaleceu a classe de Pedro Silva. O mesmo sucedeu na baliza contrária, com o voo de Luiz Felipe a negar o bis a Kiko Bondoso. Um lance que mereceu aplausos. As duas equipas não desistiram na procura do golo, mas o resultado permaneceu inalterado até ao final.