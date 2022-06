Prendas de Guedes antes do dia de Portugal

JN Ontem às 23:17 Facebook

Há três anos, o avançado do Valência tinha decidido a primeira final da Liga das Nações.

As vésperas das celebrações do dia de Portugal têm inspirado Gonçalo Guedes, o qual, sempre que lhe tem sido possível, tem procurado dar ao país oferendas de grande valor.

Precisamente três anos depois de ter apontado o golo que valeu às Quinas a conquista da primeira edição da Liga das Nações, numa final diante dos Países Baixos (1-0) disputada no Estádio do Dragão, o avançado do Valência voltou a fazer o gosto ao pé no triunfo luso diante da República Checa por 2-0, que valeu a liderança isolada do grupo A2.