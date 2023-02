Preocupação por Mikel Villanueva no V. Guimarães

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 21:29 Facebook

O defesa central venezuelano Mikel Villanueva continua com queixas musculares e está em dúvida para a visita ao Casa Pia, agendada para domingo (20.30 horas).

Caso não recupere, Moreno Teixeira poderá ter de abdicar do sistema de três centrais, dado que Ibrahima Bamba tem um jogo de castigo para cumprir e Jorge Fernandes está lesionado.

Com André Amaro e Tounkara disponíveis, a solução passará por um sistema tático de quatro defesas ou a adaptação de um elemento ao setor mais recuado. O avançado André Silva, que no jogo com o Portimonense saiu queixoso, apresentou-se ao trabalho sem limitações e entrará nas escolhas da equipa técnica.

Jota Silva, por castigo, Celton Biai, Zé Carlos, Tomás Handel e Helder Sá, por lesão, estão fora da partida com o Casa Pia. André André está integrado, mas em dúvida.

Entretanto, os capitães Bruno Varela e Tiago Silva, em coordenação com os responsáveis da formação, foram oradores numa palestra direcionada para o escalão de sub-14. Num momento que captou a atenção dos futuros craques, o guarda-redes e o médio falaram da importância da família nos maus momentos, dos estudos, da alimentação e do trabalho diário, entre outras matérias.