Presença de Conceição no banco depende de recurso

Treinador está castigado pelo Conselho de Disciplina, na sequência do jogo Belenenses SAD-F. C. Porto, disputado a 4 de fevereiro. Serão 15 dias fora do banco.

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF aplicou uma suspensão de 15 dias e uma multa de 7650 euros a Sérgio Conceição, na sequência das críticas do técnico portista à arbitragem do jogo da época passada com a Belenenses SAD, disputado a 4 de fevereiro, no Estádio Nacional.

Mais de nove meses depois, o treinador dos dragões foi notificado ontem, via e-mail, do castigo, que entra em vigor hoje e dura até dia 25, afastando Conceição dos jogos do campeonato com Braga (no domingo) e Vizela (dia 19), para além do clássico com o Benfica (dia 23), este a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal.