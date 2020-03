Presidente da AF Lisboa contraria FPF e nega o fim das provas de formação

Nuno Barbosa Hoje às 19:25 Facebook

Nuno Lobo, presidente da Associação de Futebol (AF) de Lisboa, fez uma declaração em pública, esta sexta-feira, através das redes sociais daquela instituição, em que ataca a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), garantindo mesmo que ainda não há decisão sobre o fim das provas de futebol nos escalões de formação, conforme foi anunciado pela FPF algumas horas antes.

"Fomos confrontados com comunicado da FPF determina fim de todas as provas de escalões de formação. Ao contrário do que diz esse comunicado, na AF Lisboa não há qualquer decisão para esses escalões. Estamos a acompanhar diariamente, a monitorizar esta pandemia que assola o nosso distrito, a Europa, o país e o Mundo. Tudo isso está a ser analisado, não só internamente, na nossa associação, mas também pelas outras 21 associações distritais e regionais de futebol. Por isso, vamos ter na próxima semana uma reunião plenária com os meios técnicos disponíveis para, conjuntamente, termos uma posição final e definitiva sobre esta problemática", começa por afirmar Nuno Lobo.

No seguimento, o presidente tranquilizou os clubes filiados, garantindo que mantém "a suspensão por tempo indeterminado de todos os escalões", com o sénior incluído.

"Qualquer decisão a ser tomada, não pode ser tomada de ânimo leve e ao sabor de qualquer outro fator que não aquele que é o interesse efetivo dos clubes, os interesses financeiros e desportivos. É com este conjunto de critérios que iremos tomar uma decisão para Lisboa, na próxima semana. Por isso, quero dizer que aquilo que está no comunicado da FPF, nomeadamente no ponto 8, não é verdade no que concerne à AF Lisboa. Vamos, sim, com ponderação, determinação e tendo sempre em atenção a integridade física, a saúde e a vida de todos nós uma decisão na próxima semana", concluiu Nuno Lobo.

O ponto 8 a que o presidente da AF Lisboa se refere, diz assim: "A complexidade da situação que resulta do estado de emergência vigente em Portugal conduziu a esta decisão da Federação Portuguesa de Futebol, em que é acompanhada pelas 22 Associações Distritais e Regionais que vão igualmente dar sem efeito as suas competições destinadas aos escalões de formação de futebol e futsal".