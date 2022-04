Presidente da APAF: "Agressores têm de ser detidos e irradiados do desporto"

Nuno A. Amaral Hoje às 11:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Líder dos árbitros, Luciano Gonçalves, pede castigos pesados para os prevaricadores. "Não podemos olhar para isto de forma leviana", diz o presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF).

Como encara o aumento significativo de casos de agressão a árbitros nas últimas semanas?

Com preocupação, sobretudo pela leveza com que são encaradas as situações de violência. Estamos a entrar numa fase importante das competições e, quando se facilita nas condições de segurança ou de organização dos jogos, a probabilidade de acontecer estas coisas é imensa. Num dos últimos casos, se tivesse havido policiamento, talvez a agressão fosse evitada e, se não o fosse, a detenção do agressor seria mais célere.