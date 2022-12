Presidente da APAF denuncia agressões a árbitros. "Fim de semana negro"

JN Hoje às 09:28 Facebook

Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), descreveu um "fim de semana negro para o futebol e a arbitragem".

Numa publicação nas redes sociais, Luciano Gonçalves denunciou vários episódios de violência envolvendo árbitros, um pouco por todo o país.

O presidente da APAF descreveu casos de agressões a equipas de arbitragem por parte de jogadores, dirigentes e adeptos.

"Thiago Cardoso Silva, delegado da equipa Arsenal 72 DC da AF Lisboa que agrediu o árbitro do jogo, felizmente foi logo detido e será presente a tribunal amanhã de manhã; Miguel Ângelo Costa do Silves FC da AF Algarve, agrediu cobardemente o árbitro; Diogo Miguel Soares jogador do Atlético Povoense da AF Lisboa agrediu o árbitro do encontro com violência na cabeça; Um adepto imbecil afeto ao Romariz FC da AF Aveiro agrediu à pedrada o árbitro assistente; Marcos António Santos Duarte jogador do CR Chãs da AF Leiria agride cobardemente árbitro num jogo de futsal; Um adepto do Salgueiros da AF Porto entra dentro de campo agarra o equipamento do árbitro e tenta agredir o jovem árbitro num jogo de sub 15; Dois adeptos do D. Rabo Peixe da AF Ponta Delgada agrediram um jovem árbitro num jogo de infantis, até onde vai a cobardia...", relatou o dirigente.

"Como é possível gente desta continuar a fazer parte do desporto", questionou Luciano Gonçalves, que não poupa nas palavras ao comentar os casos reportados: "Os tristes, frustrados, imbecis, ignorantes, cobardes, fracos, parvos, infelizes e selvagens saíram à rua, ou melhor foram ao futebol e futsal distrital", escreveu.