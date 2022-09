Presidente da Câmara de Famalicão: "Imagem negativa e injusta"

Alexandra Lopes Hoje às 17:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos, considera que não pode deixar de tomar posição sobre o caso do menino que viu o jogo com o Benfica em tronco nu na bancada onde estavam os sócios do clube minhoto.

A reação surge depois do autarca ter comentado a notícia sobre o episódio da criança no jogo entre o Famalicão e o Benfica, na sua página do Facebook, e ontem, se ter deparado com tarjas a pedir a sua demissão no edifício da Câmara Municipal.

"Na qualidade de Presidente de Câmara não posso deixar de tomar posição perante notícias sobre o território que dão uma imagem negativa e injusta, nomeadamente do Futebol Clube de Famalicão, que também é o meu clube", refere Mário Passos.

PUB

"Comungo do objetivo de todos os agentes desportivos de assegurar o desporto como um espaço de família", continua notando que o desporto sempre "foi uma escola de valores, nomeadamente para as novas gerações". "Todos temos a obrigação de lutar por isso", acrescenta.

"Uma das grandes marcas de Famalicão é o desporto como escola de formação e de crescimento de crianças e jovens", conclui.

Mário Passos escreveu nas redes sociais que o episódio que aconteceu com uma criança no estádio do Famalicão "dá uma imagem negativa e injusta do concelho e do nosso Famalicão", independentemente das circunstâncias em que ocorreu.

As reações não se fizeram esperar com vários comentários sobre o assunto, mas esta manhã no edifício dos Paços do Concelho figuravam tarjas onde se lia "Demissão", "Envergonhaste a tua cidade" e "Representas zero o teu povo!".