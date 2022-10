Presidente da Federação de Judo acusa Telma Monteiro de ser a mentora da contestação

O presidente da Federação Portuguesa de Judo, Jorge Fernandes, considera que a atleta Telma Monteiro é a mentora da contestação dos judocas ao seu cargo. Assegura ainda que não voltará a trabalhar com a treinadora Ana Hormigo.

Em entrevista ao jornal diário de Coimbra "Diário As Beiras", Jorge Fernandes afirma desconhecer as motivações de Telma Monteiro nesta instabilidade. "A Telma é das melhores atletas do mundo, isso nunca esteve em causa. Mas ela é a mentora disto tudo. O que a move nisto não lhe sei explicar. Mas é um problema dela. Outros vão por arrastamento", afirma, em declarações ao jornal local.

Sobre a ex-selecionadora, Ana Hormigo, Jorge Fernandes revela que nunca mais trabalhará com ela e que o assunto está a ser tratado pelos advogados. "Uma pessoa que escreve o que escreveu teria de se demitir primeiro. Ela era a treinadora da seleção e do Benfica e penso que também tem alguma culpa nisto. Porque não aconselhou os atletas a virem falar comigo? Disse sempre que não sabia de nada até sair a carta, mas, no dia em que fui reunir com o Secretário de Estado do Desporto e com o presidente do COP, lembrou-se de fazer o comunicado dela", acusa.

O dirigente afirma ainda ser falso que os atletas tivessem problemas em falar com ele, garantindo nunca ter recusado uma reunião.

"Os atletas tinham algum problema em falar comigo? Então a Telma Monteiro vinha-me pedir para fazer festas com álcool no hotel para não ter de sair e tem problemas em vir falar comigo?", aponta. Sobre os pedidos de reunião, afirma ter acedido ao único que foi feito, mas que teve de a interromper. "A única vez que (os atletas que assinaram a carta) me pediram uma reunião eu acedi imediatamente e reunimos. A meio disseram-me que estavam a gravar, sem a minha autorização, eu parei a reunião e falei com os advogados. E logo na semana seguinte saiu a tal carta, que é um disparate", entende.

Apesar do comunicado do Benfica, a colocar-se do lado dos seus atletas, Jorge Fernandes afirma não sentir nenhuma hostilidade do clube encarnado. "Não sinto grande hostilidade por parte desse clube. É um comunicado normal, em defesa dos seus", defende.