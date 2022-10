Presidente da federação de judo "teima em colocar o ego acima dos interesses da modalidade"

JN Hoje às 19:51 Facebook

O clube encarnado emitiu, esta terça-feira, um comunicado a reagir à polémica do judo e deixou críticas a Jorge Fernandes, presidente da Federação Portuguesa da modalidade.

"O Judo nacional precisa, com urgência, de disponibilidade honesta para o diálogo e foco na busca de solução para uma crise que se agrava a cada dia que passa, porque uma das partes - o presidente da Federação Portuguesa de Judo - teima em colocar o ego acima dos interesses da modalidade e do País. Assistimos a um processo que está no limiar da rutura com capítulos lamentáveis: uma constante ameaça e pressão do senhor Jorge Fernandes a um núcleo de atletas olímpicos portugueses; a recusa perante sucessivas tentativas de consenso, inclusivamente aquelas que chegam do Comité Olímpico de Portugal e de diversas entidades estatais; uma insidiosa vontade em responsabilizar o Sport Lisboa e Benfica pela situação insustentável que o próprio presidente da federação criou na modalidade", pode ler-se na nota, com o clube da Luz a manifestar "total solidariedade" e confiança com os atletas.

"O Sport Lisboa e Benfica manifesta total solidariedade para com Ana Hormigo, selecionadora nacional e treinadora do Clube, pessoa de elevada competência e experiência. O Sport Lisboa e Benfica mantém confiança total nos seus judocas olímpicos, desrespeitados nesta relação com o presidente da FPJ, com particular destaque para Telma Monteiro, nome ímpar do Judo em Portugal. Já todos puderam comprovar que há uma total ausência de estratégia para garantir uma preparação olímpica que permita a todos os atletas - os do Benfica, bem como os dos outros clubes - alcançar o seu potencial desportivo e dignificar a bandeira de Portugal. Nem plano, nem diálogo. Nada!", concluiu.

Telma Monteiro denunciou, na segunda-feira, que a selecionadora Ana Hormigo foi demitida por email, "sem a equipa ou a própria saber de forma antecipada" e na véspera da viagem para uma competição de apuramento olímpico.

"Com ações destas, a Federação continua a demonstrar o pouco respeito que tem pelos atletas, pelas pessoas e a demonstrar que tipo de gestão desportiva exerce. Já nem somos só nós a dizê-lo, são as ações a demonstrar que tudo o que dizemos é verdade", escreveu nas redes sociais a judoca.

No verão, atletas como Telma Monteiro, Catarina Costa, Patrícia Sampaio, Rochele Nunes, Bárbara Timo, Anri Egutidze e Rodrigo Lopes escreveram uma carta, na qual acusavam Jorge Fernandes de opressão, discriminação e ameaças, lamentando o "clima insustentável e tóxico".