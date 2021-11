Presidente da federação espanhola apela a "candidatura única" europeia ao Mundial2030

JN/Agências Hoje às 20:38 Facebook

Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), defendeu esta quarta-feira uma "candidatura única" europeia para o Mundial2030, que Espanha e Portugal pretendem acolher.

Durante a conferência "Sport Experience Factory", realizada na Corunha, Rubiales considerou que uma candidatura única da Europa seria o "ideal" e enalteceu que "não existe melhor desafio para um país" do que organizar um Mundial, confiando nas "possibilidades de vencer", ao lado de Portugal.

A 7 de outubro de 2020, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) assinou um protocolo de colaboração com a RFEF, com vista a "impulsionar" a candidatura conjunta à organização do torneio.

Já durante este ano, a 4 de junho, a candidatura conjunta dos dois países da Península Ibérica foi apresentada em Madrid, no estádio Wanda Metropolitano, antes do jogo particular que opôs Espanha a Portugal e que terminou com um nulo.