Presidente da Federação inclui Proença na reunião com Costa

Presidente da Liga de Clubes vai marcar presença no encontro com António Costa para se discutir a retoma dos campeonatos profissionais. Líderes do F. C. Porto, Benfica e Sporting também foram incluídos na reunião.

Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, vai marcar presença na reunião desta terça-feira com o primeiro-ministro António Costa, depois de ter sido incluído por Fernando Gomes, líder da Federação Portuguesa de Futebol.

O encontro, anunciado ontem à noite e marcado para as 18 horas de hoje, contará ainda com a presença de Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira e Frederico Varandas, respetivamente os presidentes do F. C. Porto, Benfica e Sporting.

A reunião terá como pano de fundo a análise dos termos em que poderá ser efetuada a retoma dos campeonatos profissionais e o levantamento das restrições na área do desporto.

Além de António Costa, o Governo será ainda representado pelo ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, pelo Ministro da Educação e pela Ministra da Saúde.