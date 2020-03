Presidente da Federação italiana diz que Euro2020 tem que ser adiado

Hoje às 15:49 Facebook

O presidente da Federação italiana de futebol (FIGC), Gabriele Gravina, disse este domingo, que não vê outra alternativa que não seja a do adiamento do Europeu devido ao Covid-19. A prova tem início marcado para 12 de junho e termina um mês depois, a 12 de julho.

A emergência decretada face ao novo coronavírus, que levou à suspensão da Série A italiana de futebol até 3 de abril, obrigará a Federação transalpina a adiar o final do campeonato, algo que colidirá com o calendário do Europeu.

"A evolução da epidemia mostra um caminho claro e envolve-nos a todos da mesma maneira. Ninguém pode pensar que é apenas um problema italiano, simplesmente porque o vírus chegou a Itália duas semanas antes em comparação com outros países", disse o dirigente, em entrevista ao Corriere dello Sport.

Gravina afirmou ainda que a prioridade é a saúde e atuar com um objetivo comum. "E o sentido comum diz que defender um único evento europeu, programado para junho (o Europeu de futebol), seria um erro estratégico", defendeu o presidente da FIGC, colocando a prioridade na conclusão, futuramente, dos campeonatos nacionais.

Na terça-feira, está agendada uma reunião por videoconferência entre os responsáveis máximos da UEFA e das 55 federações membro, num encontro que deverá servir para discutir o futuro do Euro 2020.

A competição deveria decorrer a partir de 12 de junho em 12 cidades de 12 países europeus.