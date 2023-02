Presidente da federação turca cancela viagem a Portugal

JN/Agências Hoje às 16:26, atualizado às 17:21 Facebook

O presidente da Federação Turca de Futebol (TFF) cancelou a viagem a Portugal prevista para esta semana, para visitar a Cidade do Futebol, em Oeiras, e alguns clubes de Lisboa, informou, esta segunda-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Mehmet Buyuykeksi, o líder da TFF, viajaria acompanhado do secretário-geral, Ibrahim Burkay, e iria visitar o centro de treinos do Benfica, no Seixal, do Sporting, em Alcochete, e do Estoril Praia, além da Cidade do Futebol", lê-se no sítio oficial da FPF na Internet.

A FPF recorda que o presidente Fernando Gomes e Mafalda Urbano, diretora-geral adjunta do organismo, estiveram em Istambul na semana passada, a convite da TFF, para apresentarem o plano estratégico Futebol 2030.

O cancelamento da visita de Buyuykeksi, que deveria chegar hoje e permanecer em Portugal até quarta-feira, ocorre no mesmo dia em que um sismo de magnitude 7,8 na escala de Richter abalou o sul da Turquia e o norte da Síria, provocando mais de 2.300 mortos e pelo menos 8.500 feridos, segundo o balanço provisório das autoridades locais.

O sismo ocorreu às 04:17 (01:17 em Lisboa), a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, a uma profundidade de 17,9 quilómetros.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor de terra que ocorreu hoje registou uma magnitude de 7,8 e sentiram-se dezenas de réplicas.

Informações oficiais dão conta do colapso de edifícios nas cidades sírias de Alepo e Hama e em Diyarbakir, na Turquia, neste caso a mais de 300 quilómetros do epicentro.