Presidente da FPF felicita Abel Ferreira pela conquista da Libertadores

JN/Agências Ontem às 23:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou Abel Ferreira pela conquista da Taça Libertadores ao serviço do Palmeiras.

"Envio um forte abraço de parabéns ao Abel Ferreira e a toda a sua equipa técnica e jogadores pela brilhante conquista da Copa Libertadores após vitória por 1-0 diante do Santos", pode ler-se na mensagem, divulgada numa nota no portal da FPF.

Gomes destaca a "carreira superlativa ao longo dos últimos anos" do técnico, que sucede a Jorge Jesus, que tinha ganho a prova em 2019 com o Flamengo.

"Fazê-lo aos 42 anos, com uma carreira inteira pela frente, evidencia ainda mais a qualidade do seu talento, do seu trabalho, do seu esforço e da sua dedicação. [...] Obrigado e parabéns Abel", acrescentou.

O dirigente federativo sublinhou ainda que a conquista não dignifica apenas Abel Ferreira, mas também "a sua profissão, todo o futebol e todo o desporto nacionais".

O Palmeiras, orientado pelo treinador português Abel Ferreira, conquistou, este sábado, a edição 2020 da Taça Libertadores, ao vencer (1-0) o Santos na terceira final 100% brasileira da prova, disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro.