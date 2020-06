Presidente da FPF felicita Pinto da Costa pela "vitória indiscutível"

JN/Agências Hoje às 00:26 Facebook

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou este domingo Pinto da Costa pela "vitória indiscutível" nas eleições do F. C. Porto, desejando-lhe "as maiores felicidades, pessoais e profissionais" para mais um mandato.

Fernando Gomes reafirma a certeza de que o líder do F. C. Porto, eleito para o 15.º mandato consecutivo durante as eleições que decorreram este fim de semana, "continuará a sua presidência com as suas sempre firmes convicções e a ambição que lhe é inata".

Numa nota publicada no sítio da FPF, Fernando Gomes sublinha ainda "a vitória indiscutível" de Pinto da Costa no escrutínio, "passadas que são mais de três décadas de firme liderança, que levou o clube a patamares nunca antes alcançados, quer a nível nacional, quer internacional".

Pinto da Costa venceu as eleições, que contaram com a participação de 8480 sócios, com 68,65 % dos votos e é presidente do F. C. Porto desde 1982. Os restantes candidatos, José Fernando Rio e Nuno Lobo, conseguiram percentagens de 26,44% e 4,90%, respetivamente.

O mais antigo e titulado dirigente do futebol mundial no ativo, com 82 anos, chegou ao poder no dragão a 17 de abril de 1982, há 38 anos, e renovou agora o seu mandato presidencial por mais quatro anos.

O processo eleitoral, que pela primeira vez desde 1991 contou com mais do que uma candidatura, arrancou no sábado e terminou este domingo no Dragão Arena, num modelo elaborado para evitar a acumulação de associados devido à pandemia de covid-19.