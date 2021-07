Presidente da Liga agradado com possibilidade de regresso do público aos estádios

JN Hoje às 17:03 Facebook

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional mostrou esta terça-feira satisfação por o Governo ter mostrado abertura para haver público nos jogos de futebol, desde que sejam cumpridas as regras sanitárias estabelecidas.

"A abertura demonstrada hoje [terça-feira] pelo Governo, através da Ministra da Saúde, Marta Temido, em ter adeptos em espetáculos ao ar livre, com todas as regras de protocolo, testes ou vacinação completa, dá nos a confiança de que a batalha que começámos há mais de um ano, pode ter agora um final feliz...", salientou Pedro Proença numa publicação na rede social Facebook.

E continuou: "Será uma vitória do Futebol Profissional, que tanto precisa dos seus adeptos! Aguardamos pela confirmação oficial de tão boas notícias e do regresso dos adeptos aos estádios já este final de semana! Sinais muito animadores".

Sedentos de público dos estádios, após ano e meio de ausência, o dirigente anotou que em articulação com a Direção Geral de Saúde, a LPFP e os clubes estão a preparar-se para ter novamente as bancadas com espectadores, aguardando o aval do Governo nesta quinta-feira, após o Conselho de Ministros.