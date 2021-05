Presidente da Liga e ministro da Educação envolvem-se em discussão

JN Hoje às 15:12 Facebook

Pedro Proença e Tiago Brandão Rodrigues, que também tutela o Desporto, encontraram-se no Dragão, após a final da Liga dos Campeões, e trocaram várias palavras azedas.

Pedro Proença, presidente da Liga, e Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação e que tutela o Desporto, envolveram-se numa discussão após a final da Liga dos Campeões, no Dragão.

Em causa está uma carta que a Liga enviou ao Governo, em março, a reclamar apoios aos clubes de futebol na ressaca das consequências financeiras provocadas pela pandemia de covid-19.

A troca de palavras aconteceu no parque de estacionamento do recinto, onde o Chelsea venceu o Manchester City, por 1-0, e sagrou-se campeão europeu. Curiosamente, logo após o final do jogo, já Pedro Proença tinha manifestado o seu desagrado nas redes sociais pelo estádio ter recebido adeptos em contraponto com a realidade do desporto português, onde o público está proibido pelas autoridades competentes de entrar nos recintos desportivos.

"Depois de um acontecimento como este, ninguém irá compreender que haja em Portugal, a partir de hoje, um único evento desportivo sem público. Temos a certeza que os adeptos voltarão ao lugar onde pertencem! Também acreditamos que depois de hoje, depois dos benefícios fiscais dados à UEFA, o tratamento para com o Futebol Profissional mudará. Com certeza que agora o Governo responderá positivamente às exigências que temos vindo a fazer para baixar os custos através de novos enquadramentos fiscais. Depois deste incentivo dado à UEFA, estamos certos que terão a mesma atenção para com o Futebol Profissional Português", adiantou o presidente da Liga nas redes sociais.