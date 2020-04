Presidente da Liga espanhola "considera a ideia de voltar a jogar a 29 de maio"

Hoje às 14:58 Facebook

Numa videoconferência com jornalistas de meios de comunicação social estrangeiros, Javier Tebas, presidente da Liga de futebol espanhola, garantiu que as ligas de futebol podem voltar mais cedo que o previsto.

"Estamos a considerar a ideia de voltar a jogar, em Espanha e noutros países europeus, a 29 de maio ou, alternativamente, a 6 de junho. Para as competições europeias, 28 de junho", começou por explicar o líder da Liga Espanhola, citado pela Gazetta dello Sport.

Uma previsão por parte de Javier Tebas que permitiria que o campeonato espanhol ficasse concluído em julho, pelo que agosto ficaria livre para o que resta da Liga dos Campeões.

"Com estas datas, obviamente há tempo para começar a treinar de novo, respeitando o protocolo de retomada de atividades que projetamos para a LaLiga. Não gostaríamos de ir além do mês de agosto e é óbvio que tudo isso afetará o cronograma da próxima temporada".

O presidente da Liga espanhola falou ainda do impacto económico que diferentes decisões, relativamente ao que falta jogar em 2019/20, podem ter.



"Não jogar mais esta época traria uma perda quantificável em mil milhões de euros. Se terminarmos à porta fechada, os danos económicos serão de 350 milhões de euros. Se pudéssemos jogar com público, as perdas seriam de 150 milhões. Quanto aos direitos televisivos, já recebemos 90 por cento do valor total. Se não jogássemos, teríamos de renunciar aos 10 por cento em falta e teríamos de devolver 18 por cento que já antecipámos", disse.