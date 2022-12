Presidente da Liga espanhola gostava de ver regressar Ronaldo e Messi

JN/Agências Hoje às 15:06 Facebook

O presidente da Liga espanhola de futebol, Javier Tebas, disse que gostaria que Lionel Messi disputasse de novo a competição e que Cristiano Ronaldo voltasse "para se despedir", manifestando a certeza de que Kylian Mbappé ainda vai jogar em Espanha.

"Gostaria que Messi jogasse em La Liga e que Cristiano voltasse para se despedir", afirmou Tebas, num encontro com a imprensa em Doha, onde decorre a Assembleia Geral (AG) do organismo.

O presidente de Liga espanhola analisou o possível regresso de Messi, que alinha no Paris Saint-Germain, e a atual situação financeira do F. C. Barcelona, clube que, tal como o Real Madrid, não marcou presença na AG.

"Dependerá do que Messi quiser ganhar, dos jogadores que quiserem vender", disse Tebas, lembrando que o clube catalão "precisa de reduzir a massa salarial".

Javier Tebas garantiu que a Liga espanhola "está a aplicar todas as normas corretas" ao F. C. Barcelona, acrescentando: "Eles têm recorrido de tudo o que aplicamos. Têm perdido sempre, mas recorrer é um direito".

O presidente de La Liga manifestou ainda a esperança de que o internacional francês Mbappé, que no verão passado ameaçou trocar o Paris Saint-Germain pelo Real Madrid, "jogará, em algum momento, na Liga espanhola".