Presidente da Liga espanhola pede desculpa a Vinícius: "Expressei-me mal"

Depois de ter criticado a forma como o jogador do Real Madrid Vinícius Júnior expôs um novo episódio de insultos racistas de que foi alvo, em Valência, o presidente da Liga espanhola, Javier Tebas, desculpou-se. "Expressei-me mal num mau momento", disse.

Javier Tebas, presidente de La Liga, endereçou um pedido de desculpas a Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, depois de, em reação às denúncias do internacional brasileiro de insultos racistas durante o recente jogo com o Valência, ter criticado a postura do futebolista: "Antes de criticar e injuriar a La Liga, devias informar-te adequadamente".

O caso originou reações do próprio Vinícius Júnior - " em vez de criticar racistas, o presidente da La Liga aparece nas redes sociais para atacar-me" - e do presidente da federação espanhola, Luis Rubiales, que pediu para que se "ignore o comportamento do presidente da La Liga".

Depois de já ter reforçado que "nem Espanha nem a La Liga são racistas" e que o organismo que lidera "denuncia e persegue o racismo com dureza", Javier Tebas acabou por se desculpar pela forma como abordou o tema.

"Não queria atacar o Vinícius, mas a maioria das pessoas entendeu-o dessa forma e tenho de pedir desculpa. Não tinha essa intenção. Expressei-me mal num mau momento", referiu o dirigente, à estação "ESPN Brasil".

"Se alguém pensou que sou racista, está longe da realidade. Já fizemos dez denúncias esta temporada, porque não queremos racismo no futebol e mais ainda para com um jogador que é um craque mundial. Vinícius é um ativo do Real Madrid e do futebol espanhol. Queremo-lo connosco", acrescentou Javier Tebas.