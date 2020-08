Presidente da Mesa da Assembleia Geral da SAD do Benfica demite-se

Susana Silva Hoje às 21:08 Facebook

O Benfica comunicou, esta quarta-feira, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários a demissão do presidente da Mesa da Assembleia Geral da SAD, Álvaro Cordeiro Dâmaso.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248-A do Código dos Valores Mobiliários e no artigo 3.º alínea a) do Regulamento da CMVM 5/2008, na sua versão consolidada, que o Dr. Álvaro Cordeiro Dâmaso apresentou, na presente data, renúncia ao cargo Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Benfica SAD, sendo substituído nos termos previstos na lei".

A renúncia de Álvaro Cordeiro Dâmaso acontece três meses depois de Luís Nazaré, presidente da Mesa da AG do clube também ter deixado o cargo, por "incompatibilidade insuperável" relativas ao formato das assembleias gerais propostas pela direção liderada por Luís Filipe Vieira.