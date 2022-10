Presidente da SAD diz que sessão de esclarecimento é para que "saibam a verdade"

JN Hoje às 15:33, atualizado às 15:38 Facebook

André Castro, presidente da SAD do Leixões, explicou ao JN o que motivou a sessão de esclarecimento aos sócios, adeptos e simpatizantes do clube.

A SAD do Leixões vai prestar, este sábado, no auditório da Escola EB 2,3 de Matosinhos, pelas 15.30 horas, uma sessão de esclarecimento aos sócios e adeptos sobre diversos temas da gestão da SAD. O presidente do clube, Jorge Moreira, também estará presente.

Ao JN, André Castro, presidente da SAD, explica o que pretende com essa sessão. "Explicar aos sócios tudo o que tem sido feito, com total transparência e exatidão. Queremos de uma vez por todas que as pessoas saibam a verdade e não aquilo que leem ou vêm nas redes sociais ou fóruns. É um momento importante para o Leixões estar unido. Muito agradado pelo presidente do clube, o Jorge Moreira, ter confirmado a presença. É uma forma de demonstrar que está disponível para resolvermos o problema de uma vez por todas", disse, acrescentando que a administração quer "passar sempre transparência aos sócios e adeptos. Terão sempre a verdade do nosso lado. Já abrimos as portas anteriormente aos adeptos, mas agora de uma outra forma".

André Castro falou também do momento do clube. "O Leixões vive um momento complicado. O processo "Jogo Duplo" coloca em causa todo o funcionamento do clube. Neste momento, só podemos sobreviver. Interpusemos um recurso há mais dois anos e já era tempo de termos uma decisão. Sabendo nós que a razão está do nosso lado, só pedimos que a decisão seja proferida o quanto antes. Será a chave para o futuro do Leixões. A partir desse momento, só temos um caminho. Rumo à 1.ª Divisão", conta, abordando a situação atual da equipa de futebol, comandada por Vítor Martins.

"A equipa está a jogar um bom futebol, mas tem faltado concretizar as boas exibições em vitórias. Estou agradado. Seguimos uma política de continuidade. Apostamos no treinador que estava nos sub-23 e está a realizar um grande trabalho. Acreditamos muito nele. O caminho é este", esclarece.