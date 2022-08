Presidente da SAD do Portimonense confirma interesse portista em Samuel Portugal

JN Hoje às 15:05 Facebook

O F. C. Porto estuda alternativas a Marchesín e está interessado em Samuel Portugal, guarda-redes do Portimonense, mas ainda não avançou pelo brasileiro.

Em declarações ao programa "Bola Branca", da Renascença, Rodiney Sampaio, presidente da SAD do Portimonense, confirmou o interesse do F. C. Porto em Samuel Portugal, guarda-redes de 28 anos que foi titular nos algarvios durante grande parte da época passada.

"É uma oportunidade para o Samuel de poder defender um clube acima do Portimonense", adiantou o dirigente, acrescentando que, no passado, "os outros dois grandes de Portugal", Benfica e Sporting, também perguntaram pelo jogador.

"É um elogio ao trabalho dele. Foi um dos melhores guarda-redes da época passada, subiu dos sub-23 e só vem a crescer. Espero que possa haver um final feliz para as duas partes", prossegue Rodiney Sampaio, que revelou não ter recebido ainda uma proposta formal por parte da SAD azul e branca.

O F. C. Porto procura um substituto para Agustín Marchesín, guarda-redes internacional argentino que foi vendido ao Celta de Vigo, que seja capaz de dar competitividade a uma posição em que Diogo Costa parte à frente dos demais.

Samuel Portugal tem contrato com o Portimonense até 2026 e uma cláusula de rescisão​​​​ de 40 milhões de euros.