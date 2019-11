Presidente da Série A demite-se após investigação sobre eleição

Hoje às 17:02 Facebook

O presidente da Série A italiana de futebol, Gaetano Micciche, demitiu-se esta terça-feira, na sequência da investigação que incide sobre a eleição para o cargo, no último ano.

Micciche, que é também presidente do banco de investimento Banca IMI, tinha sido escolhido por unanimidade dos 20 clubes da Série A, em março de 2019. A Federação italiana de futebol acabou por abrir no último mês um inquérito ao processo eleitoral, depois de o presidente do Génova, Enrico Preziosi, ter levantado suspeitas em relação a alegadas irregularidades no sufrágio.

"Os rumores nos jornais de hoje, em relação ao final da investigação à minha escolha há 20 meses e à possível conclusão, são inaceitáveis e obrigam-me a tomar esta decisão", indicou hoje Micciche.

Na Série A italiana jogam vários futebolistas portugueses, o mais mediático dos quais Cristiano Ronaldo, na octocampeã Juventus desde 2018/19.