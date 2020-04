Presidente da UEFA diz que "é melhor jogar sem adeptos do que não haver jogos"

Hoje às 15:55 Facebook

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, concedeu uma entrevista onde falou sobre o possível regresso dos campeonatos nacionais ao ativo.

"É cedo para dizermos que não podemos acabar a temporada. O impacto seria terrível para os clubes e Ligas. Podemos terminar, mas devemos respeitar as decisões das autoridades e esperar pela autorização para voltar a jogar", começou por afirmar Ceferin.

O dirigente do organismo que tutela o futebol europeu alertou ainda que "no início o futebol só acontecerá na televisão, mas é melhor jogar sem adeptos do que não haver jogos. O futebol trazia de volta as emoções e a alegria. Estas medidas serão por um período limitado. Com tempo voltaremos ao normal. Ainda vamos ver estádios cheios, tenho a certeza disso".

Quando questionado sobre a data limite para terminar os campeonatos, Ceferin foi breve: "não há prazo estipulado. Estamos a explorar uma vasta variedade de opções para ver quando as competições podem terminar, sempre com base nas datas da temporada seguinte".