Presidente da UEFA diz que época "deve terminar até 3 de agosto"

Hoje às 21:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Aleksander Ceferin garante que vários cenários estão a ser pensados e a Liga dos Campeões e a Liga Europa poderão ser jogadas nos mesmos dias em decorrer as ligas nacionais.

Ainda não se sabe quando será possível voltar a jogar, devido à pandemia da Covid-19, mas Aleksander Ceferin adiantou, este sábado, que todas as competições devem acabar no início de agosto.

"Temos vários planos para o recomeço das competições europeias, mas a 3 de agosto tudo terá de estar terminado. Neste momento estamos dependentes dos governos nacionais e, honestamente, acho que a melhor solução passará por jogar à porta fechada, com televisão", admitiu o presidente do organismo máximo do futebol europeu, em entrevista ao canal televisivo alemão ZDF.

"Estamos num contexto excecional e devemos ser flexíveis. Podemos jogar (a Liga dos Campeões e a Liga Europa) nas mesmas datas que as ligas locais, inclusive há mesma hora, mas se as autoridades não nos permitirem jogar, não o podemos fazer. Dependemos dos governos de cada país. Em setembro e outubro já não podemos jogar", acrescentou Ceferin.