Presidente de clube onde atuam vários portugueses infetado com o Covid-19

O presidente do Olympiacos anunciou na sua página de Instagram que está infetado com o novo coronavírus.

Evangelos Marinakis é o presidente do Olympiacos, clube onde atuam os portugueses José Sá, Rúben Semedo, Cafú e é treinado por Pedro Martins. O grego anunciou na sua conta oficial de Instagram que está infetado com o Covid-19.

Mas a preocupação em torno desta situação não se prende apenas com a Grécia. Marinakis é dono do Nottingham Forest (Inglaterra) e esteve no estádio da equipa no último fim de semana, deixando assim os ingleses em alerta com a situação.

"O recente vírus visitou-me e sinto-me na obrigação de informar as pessoas. Sinto-me bem e cumpro todas as recomendações e instruções que os médicos me dizem. Aconselho a todos que façam o mesmo. Desejo a todos umas rápidas melhorias", escreveu.

Todos os jogos do futebol grego vão ser realizados à porta fechada, pelo menos, até ao final do mês de março. No país já foram confirmados 89 casos de coronavírus, mas nenhuma morte foi registada até ao momento.