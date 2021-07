Presidente de La Liga não quer facilitar a vida a Messi

JN Ontem às 22:20 Facebook

Horas após a notícia da existência de um acordo verbal entre o Barcelona e Lionel Messi, para a assinatura de um novo vínculo contratual, o presidente de La Liga, Javier Tebas, frisou que não vai facilitar na questão do limite salarial, que poderá ser um entrave à permanência do astro argentino em Camp Nou.

"Não vou fazer vista grossa ao salário do Messi, é impossível. É um direito que os clubes têm e é preciso salvaguardar a integridade da La Liga. E vamos analisar tudo muito bem as fórmulas que eles vão utilizar, porque se fazem com Messi, fazem com outros", avisou.

Recorde-se que a La Liga impõe um limite salarial aos clubes de acordo com os rendimentos obtidos. O Barcelona, devido à situação da covid-19, encontra-se com problemas financeiros e, além de não conseguir inscrever o contrato de Messi no limite, não consegue inscrever os vencimentos de Depay, Sergio Aguero e Eric García, reforços já contratados., para a temporada 2021/22.