Presidente do Bayern critica Barcelona: "Têm o juiz à porta e fazem ofertas milionárias"

A possível mudança de Robert Lewandowski para Barcelona continua a ser discutida, mas Uli Hoeness questiona a saúde financeira dos catalães para concretizarem o negócio.

Em declarações ao jornal britânico 'The Mirror', o dirigente germânico lembrou a dívida de 1,35 mil milhões de euros do Barcelona, tornada pública há um ano pelo atual presidente do clube espanhol, Joan Laporta, para questionar as reais possibilidades do Barça quanto à eventual contratação de Lewandowski.

"Querem contratá-lo quando tinham uma dívida de mil milhões de libras há meio ano. Na Alemanha, estariam falidos por muito tempo. Têm o juiz de falências à porta e fazem ofertas milionárias por um jogador do Bayern", criticou o presidente dos bávaros.

A imprensa espanhola assegura que Lewandowski que mudar-se para Barcelona e não se vai apresentar no regresso ao trabalho do campeão alemão, com o qual tem mais um ano de contrato.

Os catalães ponderam chegar aos 50 milhões de euros pelo goleador polaco, de 33 anos, que na última temporada apontou 56 golos em 53 jogos. Lewandowski já assumiu publicamente a intenção de deixar o Bayern este verão, mas o clube germânico não vai facilitar em nada a situação.