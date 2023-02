Presidente do Bayern Munique critica Manuel Neuer: "Incompreensível e dececionante"

JN Hoje às 14:55 Facebook

Herbert Hainer, presidente do Bayern Munique, criticou a postura adotada por Manuel Neuer, na sequência do afastamento do treinador de guarda-redes dos bávaros, Toni Tapalovic.

A reação de Manuel Neuer à dispensa do treinador de guarda-redes do Bayern Munique, Toni Tapalovic, continuam a dar que falar no clube bávaro.

O internacional alemão, de 36 anos, confessou que a dispensa do técnico foi como se lhe tivessem "arrancado o coração". "Foi a situação mais brutal que vivi ao longo da carreira. Todo o departamento de guarda-redes do clube ficou feito em pedaços", referiu, em entrevista ao sítio "The Athletic".

Depois de Oliver Kahn, CEO dos bávaros, ter dito que as declarações de Neuer surgiram "numa altura desapropriada" e "não fazem jus à braçadeira de capitão que ele usa", o presidente do Bayern, Herbert Hainer, mostrou-se "desapontado" por o guarda-redes não ter discutido o tema internamente.

"Para o clube, é incompreensível e dececionante que Manuel Neuer não tenha conversado connosco, mas sim procurado a imprensa", pormenorizou, à margem da cerimónia de homenagem às vítimas do acidente de avião que vitimou 23 pessoas, há 65 anos, no Aeroporto Riem, em Munique. Entre elas estavam jogadores, treinadores e dirigentes do Manchester United.

Questionado sobre se Neuer poderá perder a braçadeira de capitão no Bayern, o dirigente evitou uma resposta concreta: "Vamos analisar. Manuel Neuer é um guarda-redes de nível mundial, que está connosco há mais de dez anos. O importante é que ele recupere da lesão que sofreu. Veremos isso mais tarde".

Manuel Neuer lesionou-se com gravidade durante o período de férias após o Mundial do Catar - fraturou a perna na sequência de um acidente de esqui - e vai parar por tempo indeterminado.