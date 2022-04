Presidente do Boavista elogia Sauer

JN Ontem às 23:02 Facebook

Vítor Murta publicou uma mensagem nas redes sociais para se despedir do jogador que se transferiu para o Botafogo.

Vítor Murta, presidente do Boavista, colocou nas redes sociais uma mensagem de agradecimento a Sauer, avançado transferido para o Botafogo, por um valor a rondar os dois milhões de euros. "Recordarei sempre a tua chegada, acabado de ser eleito presidente do Boavista. Nostálgico com a partida, mas orgulhoso com o trajeto. Boa sorte, esta será sempre a tua casa e terás sempre em mim um amigo", escreveu no Twitter o líder do clube axadrezado.

Esta época, Sauer marcou dez golos em 31 jogos pelo Boavista, além de ter assinado sete assistências. Deixa para trás um percurso de três temporadas e meia. O brasileiro estava a protagonizar a melhor época em Portugal até se transferir para a equipa orientada pelo português Luís Castro.