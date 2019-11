Presidente do Brescia faz comentário racista sobre Balotelli para o "proteger"

Hoje às 16:26 Facebook

O presidente do Brescia comentou, com uma frase racista, os incidentes que têm envolvido Mario Balotelli nos últimos tempos. O clube já emitiu um comunicado a justificar a mensagem.

Mario Balotelli, jogador do Brescia, da primeira divisão de Itália, foi alvo de comentários racistas no dia 3 de novembro, no jogo contra o Hellas Verona. Os adeptos adversários entoaram cânticos racistas sobre o avançado, que depois pontapeou uma bola para as bancadas e ameaçou abandonar a partida. Acabou por não o fazer e, mais tarde, apontou o único golo da sua equipa na partida.

Na quinta-feira passada, Mario Balotelli foi expulso do treino da equipa pelo treinador Fabio Grosso, por não estar devidamente empenhado nas tarefas. O clube revela que Grosso apenas retirou o avançado de um exercício e este foi direto para o balneário.

Agora, o presidente do Brescia, Massimo Cellino, reagiu aos incidentes com uma frase polémica: "Balotelli é negro e está a trabalhar para se clarear, mas está com dificuldade".

O presidente referiu ainda que ele não é o bode expiatório para a situação que o clube está a passar.

O clube reagiu com um comunicado a explicar que a frase de Massimo Cellino não passou de uma piada: "É uma piada, claramente incompreendida, divulgada numa tentativa de neutralizar a exposição mediática e com intenção de proteger o próprio jogador"