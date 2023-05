Presidente do Casa Pia nega incentivo para vencer F. C. Porto

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 15:14 Facebook

Vítor Franco garante que o Casa Pia não recebeu prémio para vencer o F. C. Porto.

O presidente do Casa Pia afirmou, esta segunda-feira, que o clube que lidera não recebeu qualquer tipo de incentivo financeiro, proveniente de rivais do F. C. Porto, para vencer o jogo com os azuis e brancos.

Em declarações à Antena 1, Vítor Franco vincou que não vê qualquer fundamento para o gesto de Sérgio Conceição, que bateu com a mão direita, fechada, na mão esquerda, aberta, num sinal que poderia indicar que o treinador dos dragões acredita que os "gansos" poderiam beneficiar de um incentivo financeiro, para derrotar a sua equipa:

"Não me apercebi bem, estava cá em cima no camarote. Só vi aquele barulho todo, aquela confusão toda lá em baixo, mas depois vi, num vídeo, o gesto. Não fica bem. É a ideia de que o Casa Pia teria recebido algum dinheiro ou algum incentivo para ganhar ao F .C. Porto. O Casa Pia não recebe esses incentivos, nós temos uma ideia maior. Contra Benfica, Sporting e F. C. Porto, temos de jogar melhor. Não facilitamos nesses três. Como o Casa Pia está perto do Benfica, eles concluem, mal, que havia ali incentivos. O nosso lugar na tabela está definido, mas não fica bem", referiu o presidente, que, quando questionado sobre uma possível apresentação de queixa contra o treinador dos dragões, afirmou que vai "conversar" com a restante direção, para "ver se vale a pena".

Sérgio Conceição reagiu de forma intempestiva ao golo da vitória por 2-1 no encontro do passado domingo, frente ao Casa Pia, apontado já dentro do período de descontos, pelo inglês Danny Namaso. Nos festejos do golo, o técnico portista terá provocado os elementos do banco do Casa Pia, com um gesto, na direção dos elementos casapianos, que foi interpretado como uma sugestão de que os "gansos" perderiam o direito a uma recompensação financeira, por um resultado favorável aos objetivos dos rivais do F. C. Porto no campeonato.