Presidente do Conselho de Arbitragem quer reunir-se com os clubes

José Fontelas Gomes pretende falar, de forma individual, com todos os emblemas da Liga e da LigaPro para tentar acalmar os ânimos, cada vez mais crispados, em torno das arbitragens no futebol português.

As críticas ao desempenho dos juízes têm subido de tom nos últimos dias, com destaque para as reclamações de Benfica e F. C. Porto após o clássico do Dragão, bem como o comunicado emitido pelo Braga, que acusou o Sporting de ser a equipa mais beneficiada da Liga.

Agora, a 14 jornadas do final do campeonato, o presidente do Conselho de Arbitragem vai tentar perceber as queixas dos clubes e alertar para a necessidade de haver maior tranquilidade antes das grandes decisões de 2019/20.