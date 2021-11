Presidente do COP internado após sofrer AVC ligeiro

Adriano Rocha Hoje às 13:04 Facebook

José Manuel Constantino, 71 anos, que preside ao Comité Olímpico de Portugal desde 2013, foi internado de urgência na noite da passada quinta-feira no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, depois de se ter sentido mal.

O dirigente apresentava sinais de um acidente vascular cerebral (AVC), que os exames vieram a confirmar. O problema foi ligeiro e não deixou aparentemente sequelas. José Manuel Constantino foi, entretanto, transferido esta sexta-feira para o Hospital Pulido Valente, também em Lisboa, onde deve manter-se internado nos próximos dias.

José Manuel Constantino, que se licenciou em Educação Física em 1975 e foi praticante de futebol nos Leões de Santarém, assumiu os destinos do COP em 2013, sucedendo a José Vicente Moura, depois de ter passado pelas presidências da Confederação do Desporto de Portugal (2000 a 2002) - foi membro do Conselho de Fundadores do organismo - e do Instituto do Desporto de Portugal (2002 a 2005).

Começou por dar aulas no Ensino Básico e foi docente universitário entre 1994-2002, fazendo, desde 2010, parte do Conselho de Representantes da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.

Esteve ainda ligado à autarquia de Oeiras, nomeadamente como diretor do Departamento dos Assuntos Sociais e Culturais e presidente do Conselho de Administração da empresa municipal Oeiras Viva.