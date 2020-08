Presidente do Famalicão coloca Toni Martínez no Dragão

JN Hoje às 20:54 Facebook

Avançado espanhol é cobiçado pelo F. C. Porto e pode mesmo juntar-se ao campeão. V. Guimarães e Paços de Ferreira reforçam a defesa, enquanto treinadores portugueses no estrangeiro recebem caras novas.

F. C. Porto: Toni Martínez pode rumar ao Dragão. Quem o diz é o próprio presidente da SAD do Famalicão, que comentou o alegado interesse do F. C. Porto no avançado espanhol. "Se pode acontecer? Pode!", atirou Miguel Ribeiro, antes do treino dos famalicenses.

V. Guimarães: Gideon Mensah foi anunciado como a mais recente contratação dos vitorianos. O lateral-esquerdo, de 22 anos, é internacional ganês e chega a Guimarães proveniente do RB Salzburg, clube em que concluiu a formação. Na época passada, representou o Zulte Waregem (Bélgica), por empréstimo do campeão austríaco.

Paços de Ferreira: David Sualehe deu nas vistas no Farense e agora estreia-se na Liga na Capital do Móvel. O central, de 23 anos, é o mais recente reforço dos pacenses. Na formação passou por Sporting e F. C. Porto.

Sevilha: Ivan Rakitic vai deixar o Barcelona para voltar ao Sevilha, clube em que brilhou antes de rumar ao Camp Nou. De acordo com o jornal "Marca", o médio croata vai assinar um contrato válido por três temporadas e, ao que tudo indica, será contratado a custo zero, apesar de ter mais um ano de contrato com o Barça.

AC Milan: Zlatan Ibrahimovic vai continuar ao serviço dos "rossoneri". A renovação do contrato do avançado sueco foi oficializada esta segunda-feira e mantém Ibra no clube até ao final de 2020/21.

Roma: Mkhitaryan vai continua às ordens de Paulo Fonseca, mas agora a título definitivo, já que o clube italiano assegurou a contratação do avançado arménio ao Arsenal, que não terá recebido qualquer recompensa financeira pela transferência.

Lazio: Ciro Immobille, vencedor da Bota de Ouro, prolongou a ligação à Lazio até 2025. O avançado italiano vê, assim, recompensado o bom rendimento ao serviço do clube italiano.

Marselha: Nagatomo vai prosseguir a carreira em França e sob as ordens de André Villas-Boas. O internacional japonês, de 33 anos, chega a Marselha a custo zero, depois de ter terminado a ligação ao Galatasaray.

Al Nasr: Com vida difícil no Arsenal, Mesut Ozil pode rumar à Arábia Saudita e ser reforço de peso para Rui Vitória. De acordo com o jornal turco "Fanatik", o Al Nasr está disposto a pagar 16 milhões de euros limpos por temporada para convencer o médio alemão, de 31 anos.