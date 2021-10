Presidente do FC Barcelona diz que saída de Koeman "talvez tenha sido tardia"

JN/Agências Hoje às 14:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do FC Barcelona reconheceu, esta quinta-feira, que saída de Ronald Koeman "talvez acontecido de forma tardia" e afirmou que fala regularmente com Xavi Hernández, apontado como o sucessor do técnico holandês na equipa de futebol dos catalães.

"A decisão de demitir Koeman talvez tenha acontecido de forma tardia. Se calhar deveria ter tomado essa decisão mais cedo, mas acho que ele merecia margem de confiança e tempo para recuperar a equipa. A responsabilidade dessa decisão é minha", afirmou Joan Laporta, em conferência de imprensa, no centro de estágios do FC Barcelona, no dia da apresentação de Sergi Barjuan como o treinador interino da equipa.

Mesmo assim, o presidente do emblema catalão lembrou que Koeman chegou ao clube "num momento muito difícil" e que conquistou uma Taça do Rei de Espanha.

"Não durou mais no cargo porque os resultados assim o decidiram. A situação começou a ser insustentável e se assim continuasse poderíamos fugir aos objetivos propostos para esta época", disse Laporta, acrescentado que o FC Barcelona pode ainda lutar pelo título espanhol.

Questionado sobre o nome Xavi Hernández, antigo jogador do clube, como sucessor de Koeman, o dirigente máximo dos 'catalães' explicou que o processo de escolha do novo treinador "tem de ser feito de forma ponderada e bem pensada".

"Se fizéssemos tudo à pressa, não estaríamos a agir como profissionais. O Xavi está a evoluir muito bem na sua carreira de treinador e tenho referências muito boas dele. Aliás, falo com ele muitas vezes e sei perfeitamente qual a sua opinião sobre o que deve ser feito no clube", referiu Laporta.

O FC Barcelona é adversário do Benfica no Grupo E da Liga dos Campeões, juntamente com Bayern Munique e Dínamo Kiev.