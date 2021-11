Presidente do Fenerbahçe nega discussão entre Vítor Pereira e Ozil

Ali Koc veio a público negar que Mesut Özil e Vítor Pereira estejam em guerra. O presidente do Fenerbahçe admitiu que o médio alemão quer jogar mais e o treinador português irá tentar tirar partido das qualidades do jogador. O dirigente afirma ainda que todas as outras informações relativas a esta situação foram criadas pela Imprensa turca.

"Ozil quer jogar mais. De agora em diante, precisa de concentrar-se no seu jogo e manter os seus interesses comerciais fora. Precisa de pensar em contribuir no Fenerbahce. Vítor Pereira também deve tentar tirar o máximo proveito de Ozil. Não existe problema, isto é apenas o que diz a Imprensa. Mesut está apenas descontente porque não joga com regularidade", disse o presidente, em declarações à televisão do clube.

Mesut Ozil chegou à equipa turca na temporada passada e realizou um total de 24 partidas, nas quais marcou quatro golos e fez duas assistências.