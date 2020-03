Presidente do Flamengo trata Jesus por "Messi dos treinadores" e fala da renovação

Nuno Barbosa Hoje às 18:45 Facebook

Rodolfo Landim referiu-se a Jorge Jesus, esta sexta-feira, por "Messi dos treinadores", em jeito de operação de charme. O técnico português, recorde-se, tem contrato com o clube carioca até ao final de maio e o presidente do Flamengo revelou que as conversas para a renovação prosseguem dentro dos prazos definidos.

"Nunca questionarei um pedido de alguém com a qualidade profissional de Jorge Jesus. Para mim, ele é um dos maiores treinadores do Mundo e vale muito dinheiro, sim. A questão é saber se o Flamengo tem capacidade para pagar o que ele quer. Para mim e para os flamenguistas, Jorge Jesus é quase um Messi dos treinadores. É óbvio que, se continuamos a conversar (sobre a renovação), é sinal de que o pedido dele foi além da capacidade do Flamengo. Mas acredito que vamos chegar a um número comum", afirmou Rodolfo Landim, em entrevista a Fox Sports.

Jorge Jesus, é público, pretende receber sete milhões de euros anuais para prolongar a ligação ao clube brasileiro. No entanto, o Flamengo não tem condições para lhe oferecer esse ordenado. Ainda assim, o presidente acredita que as negociações bom chegar a bom porto.

"O Jesus reconhece a importância que o Flamengo teve nesta fase da carreira dele. Temos uma parceria forte. Ele ajudou muito o Flamengo e o Flamengo também acrescentou alguma coisa à carreira de Jorge Jesus. O clube é eterno, nós não. Mas a parceria deve continuar", concluiu Landim.