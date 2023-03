Presidente do francês Angers acusado de agressão sexual renuncia

JN/Agências Hoje às 16:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Angers, Saïd Chabane, a responder por um processo de agressão sexual, renunciou ao cargo, anunciou, esta quarta-feira, o último classificado da Liga francesa de futebol.

O empresário Saïd Chabane, que tinha comprado o Angers em 2011, deu lugar ao filho Romain, que será coadjuvado por um vice-presidente, Teddy Kefalas, segundo um comunicado do clube.

Chabane, de 58 anos, é acusado de agressão sexual agravada desde 2020 por seis jovens que eram suas funcionárias, incluindo quatro no clube, e o seu julgamento deve começar em breve.

PUB

O Angers, que se fixou na liga francesa em 2015 e em 2017 foi finalista da Taça de França, atravessa um momento difícil, e a renúncia do presidente agrava ainda mais a posição do último classificado do campeonato gaulês.

Desde 2020 muitos executivos do Angers deixaram o clube e o carismático treinador Stéphane Moulin deixou o clube em 2021, levando a uma série de maus resultados desportivos e financeiros.

O Angers não vence um jogo desde setembro de 2022 e segue na 20.ª e última posição da tabela, com 10 pontos, a 14 da linha virtual da permanência, e com 10 jornadas por disputar está quase condenado à despromoção.