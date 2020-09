JN Ontem às 22:44 Facebook

Hugo Reis, presidente do Futebol Clube da Lixa, sofreu várias escoriações e ficou com a cabeça rachada após ter sido agredido por um adepto que entrou no estádio sem autorização, no intervalo do jogo com o Vila Meã, e se dirigiu ao camarote onde estava o dirigente.

Segundo o comunicado emitido pelo emblema felgueirense, o autor das agressões foi To Jo, antigo treinador do clube.

Hugo Reis, que teve de receber assistência hospitalar e apresentou queixa na GNR, demitiu-se do cargo, com a restante direção, de forma solidária, a tomar a mesma decisão".