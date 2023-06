Presidente do Marítimo multado e suspenso por 40 dias por críticas à arbitragem

JN/Agências Hoje às 18:16 Facebook

O presidente do Marítimo foi, esta quarta-feira, multado em 3570 euros e suspenso por 40 dias por críticas à arbitragem, num jogo da I Liga, segundo comunicado do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"No dia 12.06.2023 foi proferida decisão que condena o Arguido Rui Emanuel Batista Fontes, por 1 (uma) infração disciplinar nos termos das disposições conjugadas dos artigos 136.º, n.º 1 [Lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa] com referência aos artigos 112.º, n.º 1, e 4.º, n.º 1, alínea c), todos do RDLPFP, na sanção de 40 dias de suspensão e (...) na sanção de multa no valor de 3570 euros", pode ler-se no comunicado da FPF.

Nas declarações proferidas pelo dirigente 'verde rubro' no final do encontro diante do Vitória de Guimarães, da 30.ª ronda da I Liga, Rui Fontes afirmou que "parecia que o futebol português pretendia que não tivesse equipas das regiões autónomas" na primeira divisão.

"Entendemos que o direito ao erro toda a gente tem, mas quando os erros começam a ser sucessivos, e quando o critério de avaliação é diferente para o Marítimo do que é em relação às outras equipas, parece que o futebol português pretende que o campeonato não tenha equipas das regiões autónomas. E isso cada vez mais me convence que é um dos objetivos", frisou Rui Fontes, após o desaire diante dos vitorianos (2-1).

Na altura, o presidente do emblema madeirense referiu a existência de "uma mão invisível" que não permitia que os 'leões' do Almirante Reis ultrapassassem o Estoril Praia, que ocupava o 15.º lugar, com mais três pontos.

"O objetivo é empurrar-nos para baixo, juntamente com o Santa Clara. Pedimos respeito pelo Marítimo. Pedimos que as arbitragens e o VAR tenham os mesmos critérios para todos os clubes. Há aqui uma intenção clara de prejudicar algumas equipas e beneficiar outras. Claramente que essas outras são sempre as mesmas", destacou, o líder maritimista na conferência de imprensa.

Devido a um processo instaurado igualmente no encontro frente ao Vitória de Guimarães, o emblema insular foi ainda multado no valor de 8.925 euros, devido à "existência de grupo organizado de adeptos não registado, "sanção, agravada em função da reincidência".

O emblema insular, despromovido à Liga 2, terá de pagar um total de 12.495 euros em multas, resultantes do embate da 30.ª jornada da I Liga, que se realizou no Estádio do Marítimo, em 29 de abril.