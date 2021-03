Presidente do Paços está revoltado e promete "mão pesada"

Vasco Samouco Hoje às 19:21 Facebook

Paulo Meneses está inconformado com a atitude de João Pedro e David Sualehe, os dois jogadores do Paços de Ferreira que foram apanhados numa festa ilegal. Suspensão é forte possibilidade.

O regresso ao trabalho do Paços de Ferreira, agendado para quarta-feira, pode não contar nem com João Pedro nem com David Sualehe, que serão exemplarmente punidos por terem violado as regras do confinamento impostas ao país e desrespeitado o regulamento interno do clube, ao participar numa festa ilegal, em Ofir. A atitude dos dois futebolistas surpreendeu tudo e todos na Capital do Móvel, principalmente o presidente Paulo Meneses, que, ao que apurou o JN esta segunda-feira, está revoltado com a irresponsabilidade de ambos os jogadores.

Na Mata Real, a surpresa é total, acentuada pelo facto de João Pedro ser reincidente, algo que o clube só ontem ficou a saber, já que na primeira vez o avançado, de 24 anos, apenas pagou uma multa e não foi identificado. Por isso mesmo, é garantido que o processo disciplinar a ser aplicado pelos pacenses nos próximos dias resultará em castigos com "mão pesada" aos dois jogadores. A rescisão unilateral dos respetivos contratos está, ao que parece, posta de parte, sendo que em cima da mesa está a possibilidade, muito forte, de João Pedro e Sualehe serem suspensos da atividade da equipa durante algumas semanas, para além da certeza de estarem sujeitos a uma multa financeira significativa.

O presidente Paulo Meneses é um dos mais inconformados com toda a situação por sentir que todo o investimento e todo o cuidado do clube na prevenção da transmissão de covid-19 foi desrespeitado pelos dois jogadores. A juntar a isso, Paulo Meneses considera que um caso destes pode colocar em risco de contágio outros jogadores e até o futuro da equipa no campeonato, onde ocupa o quinto lugar e está em boa posição de garantir a presença nas competições europeias da próxima temporada.

Quer João Pedro quer Sualehe já se explicaram a Paulo Meneses e ao treinador Pepa, tendo-se desculpado pelo mau comportamento.