Presidente do PSG defende investimento no futebol e apelida dívidas de "perigo"

O presidente dos franceses do PSG, o qatari Nasser Al-Khelaifi, defendeu, esta segunda-feira, a importância do investimento no futebol europeu e considerou que as dívidas de alguns clubes são "um perigo" para o futuro da modalidade.

No âmbito da sua intervenção por videoconferência no fórum Football Talks, que tem lugar na Cidade do Futebol, em Oeiras, o empresário natural do Qatar alertou também que "a ameaça da covid-19 continua por aí", até porque "nem todos os clubes recuperaram totalmente da covid-19".

"É claro que o efeito foi maior nos clubes mais pequenos, mas estamos todos a aprender. A sustentabilidade é importante e o futebol muda rapidamente, todos trabalham nos investimentos no futebol," assinalou.

O líder do clube gaulês foi claro: "Fazemos investimentos, não compramos, investimos no futebol porque adoramos futebol, o PSG e os nossos adeptos".

"O futebol tem de ter investimento e crescer porque os outros desportos estão a investir imenso e se não investirmos no futebol o investimento irá para outros desportos. O novo modelo de desporto que devemos ambicionar envolve a possibilidade de investir", lembrou o proprietário do PSG.

Nasser Al-Khelaifi defendeu que "durante o período da covid-19 o futebol sobreviveu graças ao investimento" e mostrou-se ainda crítico sobre o modelo de negócio utilizado por outros clubes, que em seu entender poderá prejudicar o futuro da modalidade.

"Vários clubes têm dívidas imensas. Será que é saudável? Há clubes profundamente endividados e isso é um perigo para o futebol," caracterizou.

O líder dos parisienses pormenorizou que, "no PSG, as redes sociais cresceram de centenas de milhares para mais de 100 milhões", sendo que "a Liga francesa é mostrada em muitos países".

"Sinto orgulho disso. Vou a Los Angeles ou a Miami, vejo a camisola do PSG e isso projeta a França. Se temos uma empresa pequena e queremos que ela seja global, temos de investir. Se não o fizermos, os clubes não crescem. Queremos que os clubes médios cresçam e isso melhora a competição," vaticinou o investidor e empresário.

Por fim, Nasser Al-Khelaifi incentivou a aposta no futebol feminino.

"A diversidade é extremamente importante para nós. Fomos um dos primeiros clubes a investir e acreditar no futebol feminino -- começámos a investir em 2011 e a competir em 2012. Vimos o sucesso enorme do Europeu feminino e este ano vai ser também extremamente importante. Tivemos 43 mil adeptos a assistir aos jogos", recordou, entusiasmado.

Questionado sobre se acredita que o futebol feminino poderá proporcionar lucro, o presidente do PSG e detentor da sociedade que comanda o clube gaulês (QSI) não tem dúvidas.

"Sem dúvida. Vai demorar algum tempo, mas os clubes estão a investir. Precisamos de ter uma Champions feminina competitiva e uma Liga Europa. Temos de focar-nos mais, é onde está o futuro também, embora ainda haja muito para fazer, nomeadamente nas camadas jovens. De certeza que iremos lá chegar," assegurou.