Presidente do Rio Ave admite ter chegado "o momento certo" para negociar Guga

Apontado como possível reforço do F. C. Porto na próxima época, Guga tem as portas abertas para deixar o Rio Ave em junho. A um ano do fim do contrato com os vila-condenses, o médio está no mercado, admite o presidente do emblema de Vila do Conde, António Silva Campos.

A viver uma época positiva no Rio Ave, Guga tem colecionado interessados e a próxima janela de mercado deverá ditar a sua saída do clube vila-condense.

António Silva Campos, presidente dos verde e brancos, admitiu o cenário em entrevista à "Antena 1", na qual assumiu que este "é o momento certo de se fazer a transação".

"Há vontade de vender. Se formos para a última temporada (de contrato) isso desvaloriza muito o jogador", explicou o dirigente, sem se alongar sobre possíveis interessados no médio, de 25 anos.

Nos últimos dias, o F. C. Porto foi apontado como um sério pretendente do jogador, que está avaliado em 2 milhões de euros pelo sitio "Transfermarkt".

Esta temporada, o médio participou em 27 jogos pelo Rio Ave, entre a Liga, a Taça de Portugal e a Taça da Liga, tendo apontado dois golos e feito uma assistência.

Para além de Guga, também o lateral direito Costinha, de 22 anos, foi associado aos dragões, e António Silva Campos confirmou que há interessados pelo jogador.

"A época que estamos a fazer faz com que existam jogadores a destacar-se. O Guga é um deles, mas há outros, como o Costinha e o Fábio Ronaldo, que são cobiçados", revelou o dirigente.