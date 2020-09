Presidente do Rio Ave confirma interesse do F. C. Porto em Matheus Reis

JN/Agências Hoje às 17:11 Facebook

António Silva Campos, presidente do Rio Ave, confirmou esta terça-feira a existência de contactos do F. C. Porto para contratação do defesa esquerdo brasileiro Matheus Reis.

"É um jogador com muita qualidade, e que está preparado para jogar num 'grande'. O FC Porto chegou a fazer, indiretamente, alguns contactos. Mas queremos manter, ao máximo, a qualidade do nosso plantel e só quando aparecer uma proposta que justifique pensaremos em saídas", disse o dirigente.

António Silva Campos abordou o assunto antes da partida da equipa do Rio Ave para a Turquia, para o jogo da terceira eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Europa, frente ao Besiktas, e reconheceu que pode ainda haver ajustes no plantel.

"O Matheus Reis e outros jogadores do Rio Ave são cobiçados porque fizemos uma grande época. Temos resistido ao mercado, porque estamos focados na Liga Europa, mas não podemos dizer que ninguém vai sair. O mercado está aberto até outubro, e se surgir propostas credíveis para jogadores que podemos colmatar, tudo pode acontecer", disse o presidente dos vila-condenses.

Matheus Reis, defesa-esquerdo brasileiro de 25 anos, cumpre a terceira época no Rio Ave, tendo na duas anteriores participado em 64 jogos e apontado um golo pela formação vila-condense.