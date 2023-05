Presidente do Rio Ave deixa liderança do clube no final deste mandato

José Pedro Gomes Hoje às 19:10 Facebook

António Silva Campos, que lidera o emblema vila-condense desde 2008, anunciou que não se vai candidatar a novo ciclo no comando do clube, deixando o cargo, o mais tardar, em novembro

Fim do ciclo para António Silva Campos na liderança do Rio Ave, com o dirigente, que comandou o clube nos últimos 15 anos, a mostrar-se indisponível para continuar no cargo, devido a motivos pessoais

"Depois de muito ponderar e pensar, com a minha família e amigos, chegou o tempo de encerrar o meu ciclo no Rio Ave. Não serei candidato nas próximas eleições", disse o dirigente, num vídeo público no site do clube.

O ainda presidente revelou que as decisões que levaram à saída, no final deste mandato, que termina em novembro, "não são de agora", confessando que foram potenciadas por questões de "saúde"

"Desde há uns anos que venho a adiar esta decisão, por considerar que devia dar mais algo de mim ao clube. Mas, a minha saúde não me tem ajudado, obrigando-me a um sacrifício cada vez maior, expondo-me a uma debilidade que me afeta a mim, à minha família e a quem me rodeia", desabafou.

As próximas eleições no clube vila-condense estão agendadas para novembro deste ano, mas, sabe o JN, que está em análise a antecipação desse sufrágio, para que os candidatos que possam surgir, trabalhem na preparação da temporada 2023/24.

Por enquanto, ainda não foi tornado público a intenção de eventuais candidatos em apresentarem listas para os próximos órgãos sociais do Rio Ave, mas, segundo apurou o JN, há elementos da atual estrutura diretiva que estão a refletir sobre essa possibilidade.

"É tempo de dar oportunidade a outros de continuarem com este projeto tão bonito que construímos juntos. Tenho a certeza que outros virão e farão com que o Rio Ave continue a ser uma referência nacional", disse António Silva Campos

Foi sob os mandatos de António Silva Campos, que o clube vila-condense conseguiu as suas melhores prestações desportivas, e também financeiras, com 13 presenças consecutivas na Liga, quatro inéditas qualificações para a Liga Europa, uma presença na final da Taça de Portugal, pela segunda vez na história do clube, e uma disputa da Supertaça.

Neste período, desde 2008, o dirigente conseguiu promover várias melhorias nas infraestruturas do clube, com destaque para a construção da nova academia do futebol de formação, construção de um relvado de apoio para a equipa principal e a requalificação do edifício da sede do Rio Ave, na zona ribeirinha de Vila do Conde.