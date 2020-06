Presidente do Rio Ave diz que árbitro "fez a diferença" na derrota com o Benfica

JN Ontem às 22:06 Facebook

O presidente do Rio Ave, António Silva Campos, acusou, esta quinta-feira, o árbitro Luís Godinho (Évora) de ter "dualidade de critérios" na partida dos vila-condenses com o Benfica, na quarta-feira, que culminou com a derrota dos locais por 2-1.

O responsável máximo do emblema de Vila do Conde considera que se não tivesse havido "dualidade de critérios", as águias também não terminavam com 11 jogadores.

"11 contra 11 e o resultado todos sabemos como estava. Estávamos a ganhar por 1-0. Agora, depois de ficarmos em inferioridade numérica, já jogar contra o Benfica 11 contra 11 não é fácil, com nove torna-se mais difícil", afirmou António Silva Campos, aos microfones da Rádio Renascença, defendendo que a arbitragem "fez diferença" e que se tivesse havido coerência "o Benfica também não terminava com 11 jogadores".

O presidente do Rio Ave acrescentou que o primeiro amarelo exibido ao médio Al Musrati, que acabou expulso, foi "um bocadinho forçado" e que no vermelho direto ao extremo Nuno Santos, o jogador não atinge Pizzi "com intenção".